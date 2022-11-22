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    Оздоев охарактеризовал Пирло двумя словами

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев охарактеризовал главного тренера клуба Андреа Пирло.

    — Если описать Пирло двумя словами, какие выберешь?

    — В первую очередь — лидер. Во-вторых, профессионал своего дела.

    — С трибуны показалось, что Пирло довольно спокойный человек. В раздевалке вам не пихает, не кричит?

    — Бывает, и кричит. Все объясняет. Пытается донести правильные мысли. Например, во время тренировки он может взять тебя за руку и поставить на другое место.

    — То есть по полю водил, как Курбан Бердыев?

    — Да. Благодаря ему я узнал некоторые вещи. Допустим, мяч у соперника. И ты выбрал позицию, как тебя этому учили. А он просто берет, отводит тебя в другую сторону, разворачивает, и ты уже поле видишь совершенно иначе.

    • Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита».
    • В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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