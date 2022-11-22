«Ювентус» согласовал контракт с Милинковичем-Савичем. Им интересуются «Челси» и «Арсенал»

Полузащитник «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич согласовал контракт с «Ювентусом», сообщает инсайдер Альфредо Педулла.

27-летний футболист договорился о зарплате в размере 6 миллионов в год без учета бонусов, которые будут также прописаны в контракте.

Ради перехода в «Ювентус» Милинкович-Савич отказался продлевать контракт с «Лацио». Он хотел, чтобы клуб прописал в его контракте отступные в размере 40-50 миллионов евро, однако президент «Лацио» Клаудио Лотито настаивал на продаже игрока за 70 миллионов.

Сообщалось, что футболистом интересуются «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл».

Савич забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 20 матчах сезона.

Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

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