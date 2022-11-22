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    В «Эвертоне» отреагировали на новость о желании Лэмпарда бесплатно подписать Хайкина

    В «Эвертоне» прокомментировали информацию о желании главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда бесплатно подписать вратаря «Буде-Глимт» Никиту Хайкина.

    «Эвертон» интересуется Никитой Хайкиным? Мы не комментируем трансферные слухи», — сообщила пресс-служба клуба.

    • Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
    • Он покинет команду в конце этого года в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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