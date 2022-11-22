Роналду прокомментировал совместную с Месси рекламную акцию для Louis Vuitton

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об участии в рекламной кампании Louis Vuitton. Итогом стал постер, где португалец изображен рядом с Лионелем Месси.

«Я хотел участвовать в этой кампании. Я давно ее искал. Это источник гордости», – сказал португалец.

Оба футболиста примут участие в чемпионате мира-2022.

Турнир уже идет.

У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».

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