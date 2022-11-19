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    Louis Vuitton опубликовал рекламный постер с Месси и Роналду. На нем игроки соперничают

    Криштиану Роналду и Лионель Месси поучаствовали в рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Они запечатлены на постере.

    Игроки на фото соперничают друг против друга за шахматной доской. За несколько минут постер собрал в социальных сетях сотни тысяч лайков.

    • Оба футболиста приму участие в чемпионате мира-2022.
    • Турнир стартует завтра, 20 ноября.
    • У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».

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    Источник: твиттер Louis Vuitton

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3892

      raritet 2 часа назад

      Интересно, знают ли они название фигур?

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