Louis Vuitton опубликовал рекламный постер с Месси и Роналду. На нем игроки соперничают

Криштиану Роналду и Лионель Месси поучаствовали в рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Они запечатлены на постере.
Игроки на фото соперничают друг против друга за шахматной доской. За несколько минут постер собрал в социальных сетях сотни тысяч лайков.
- Оба футболиста примут участие в чемпионате мира-2022.
- Турнир стартует завтра, 20 ноября.
- У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».
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Источник: твиттер Louis Vuitton