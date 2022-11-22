Веа – первый после Пеле автор гола в ворота Уэльса на ЧМ

Футболист сборной США Тимоти Веа забил Уэльсу в первом туре группового этапа ЧМ-2022 (1:1).

Последним, кто забивал Уэльсу на чемпионате мира, был Пеле в 1958 году. С тех пор Уэльс на ЧМ не попадал.

Веа – сын президента Либерии, обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа.

22-летний Веа стоит 12 миллионов евро.

В сезоне Лиги 1 у форварда «Лилля» 6 матчей, 2 голевые передачи.

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