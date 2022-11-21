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    «Пускай назовут имена». Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику в свой адрес из-за состава национальной команды на ноябрьские матчи.

    В частности, футбольный агент Алексей Сафонов допустил, что некоторых игроков вызвали для поднятия их стоимости.

    «Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чeм-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную.

    Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать?

    Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе «Динамо», чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?» – сказал Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.11.2022 21:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5139

      neim 49 минут назад

      Пудель опять "бЫчку " включил, что для него является нормой, когда оправдаться нечем.

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      Рейтинг: +20272

      derrik2000 1 час назад

      Ну, это хамло ВСЕГДА так же по хамски отвечает на любую справедливую острую критику.
      "Я всегда прав" - вот его девиз.
      Чухня, она и есть - чухня.

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