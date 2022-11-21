«Пускай назовут имена». Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику в свой адрес из-за состава национальной команды на ноябрьские матчи.

В частности, футбольный агент Алексей Сафонов допустил, что некоторых игроков вызвали для поднятия их стоимости.

«Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чeм-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную.

Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать?

Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе «Динамо», чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?» – сказал Карпин.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию