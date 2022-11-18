Агент Сафонов допустил, что некоторых игроков вызвали в сборную России для поднятия их стоимости

Футбольный агент Алексей Сафонов усомнился в справедливости выбора состава сборной России на товарищескую встречу с Таджикистаном.

В четверг команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

«Есть мнение, что часть футболистов сборной оказались в ней благодаря агентам для поднятия трансферной стоимости? Есть поговорка: нет дыма без огня.

Я в этот список не вхожу, потому что Тюкавина и моих ребят там нет.

Такое ощущение, что некоторых игроков просто в Википедии записали: «самый молодой футболист». Когда я читаю, что Пиняев на пять дней побил рекорд Акинфеева...

Акинфеев для меня – это глыба мирового футбола, а Пиняев – пока не знаю, кто. Футбольный Бог всe видит, поэтому такие результаты.

Не думаю, что кто-то берeт деньги за вызов футболистов, но некоторые игроки вызывают у меня удивление. Я не хочу говорить фамилии. Думаю, все видят, кто футбол смотрят», – сказал Сафонов.

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