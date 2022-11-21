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    «Он стоит гораздо больше». Агент Сычевого – об увеличении рыночной стоимости форварда в пять раз

    Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал трансферные слухи вокруг игрока и увеличение его стоимости по версии Transfermarkt.

    – Пока ситуация с «Црвеной Звездой» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги.

    – Других вариантов за это время не появилось?

    – Не хочу отвечать на этот вопрос. Он только переподписал контракт с «Оренбургом». Понятно, что интерес к нему есть.

    Но пока он игрок «Оренбурга» и подписал новый контракт, потому что хочет играть за команду.

    – Сейчас портал Transfermarkt обновил цены на футболистов: Сычевой подорожал в пять раз и стал стоить 2,5 миллиона евро.

    – Считаю, что это слишком мало. Он стоит гораздо больше. Но это мое мнение.

    – Сколько?

    – Это я при себе оставлю.

    – Но «Црвена Звезда» вряд ли потянет сумму больше 2,5 миллиона евро.

    – Вы так говорите, будто Володя рвется в «Црвену», а она не потянет. Вову все устраивает в «Оренбурге». Просто так он не продлил бы контракт. Не потянет «Црвена», значит потянет кто-нибудь другой.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66498

      portero 2 минуты назад

      Агент уже считает доходы, дело за малым удержаться на уровне всегда труднее, теперь Сычевому не дадут столько свободы как раньше, присмотрятся к его игре и будут накрывать....
      Удачи парню, всё трудное ещё впереди.

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      Рейтинг: +93

      Pawel12 34 минуты назад

      2,5 это много, он и этих денег не стоит

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