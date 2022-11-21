«Он стоит гораздо больше». Агент Сычевого – об увеличении рыночной стоимости форварда в пять раз

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал трансферные слухи вокруг игрока и увеличение его стоимости по версии Transfermarkt.

– Пока ситуация с «Црвеной Звездой» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги.

– Других вариантов за это время не появилось?

– Не хочу отвечать на этот вопрос. Он только переподписал контракт с «Оренбургом». Понятно, что интерес к нему есть.

Но пока он игрок «Оренбурга» и подписал новый контракт, потому что хочет играть за команду.

– Сейчас портал Transfermarkt обновил цены на футболистов: Сычевой подорожал в пять раз и стал стоить 2,5 миллиона евро.

– Считаю, что это слишком мало. Он стоит гораздо больше. Но это мое мнение.

– Сколько?

– Это я при себе оставлю.

– Но «Црвена Звезда» вряд ли потянет сумму больше 2,5 миллиона евро.

– Вы так говорите, будто Володя рвется в «Црвену», а она не потянет. Вову все устраивает в «Оренбурге». Просто так он не продлил бы контракт. Не потянет «Црвена», значит потянет кто-нибудь другой.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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