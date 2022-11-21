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    «24 минуты добавлять – клиника. Судья знает, что есть сетка вещания?» Черданцев о матче Англия – Иран

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал главного арбитра матча ЧМ-2022 Англия – Иран (6:2) Рафаэля Клауса, который добавил к первому тайму 14 минут, а ко второму – десять.

    «24 минуты к футболу добавлять – это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь, как говорится, дурака…» – написал Черданцев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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