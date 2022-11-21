«24 минуты добавлять – клиника. Судья знает, что есть сетка вещания?» Черданцев о матче Англия – Иран

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал главного арбитра матча ЧМ-2022 Англия – Иран (6:2) Рафаэля Клауса, который добавил к первому тайму 14 минут, а ко второму – десять.

«24 минуты к футболу добавлять – это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь, как говорится, дурака…» – написал Черданцев в телеграме.

Этот матч стал самым продолжительным в истории ЧМ (без учета овертаймов).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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