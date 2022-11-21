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  • «24 минуты добавлять – клиника. Судья знает, что есть сетка вещания?» Черданцев о матче Англия – Иран

«24 минуты добавлять – клиника. Судья знает, что есть сетка вещания?» Черданцев о матче Англия – Иран

21 ноября 2022, 18:47
31

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал главного арбитра матча ЧМ-2022 Англия – Иран (6:2) Рафаэля Клауса, который добавил к первому тайму 14 минут, а ко второму – десять.

«24 минуты к футболу добавлять – это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь, как говорится, дурака…» – написал Черданцев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Чемпионат мира Англия Иран
Комментарии (31)
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ArReal
1669046600
О какой сетке вещания говорит этот дебил Черданцев? Что, рекламу букмекерских контор свою вонючую не успели вставить копеечку заработать или его мнение обосранное высказать по поводу матча?
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gunstilzit
1669047924
Всё что надо знать о ведущем программы про футбол и комментирующим его.
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4ekucT911
1669047964
протекший чердак уже не починить. гори в аду, животное.
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balam
1669048156
кончно,лучше тебя дурака слушать
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DoctorWatson
1669048419
Какое судье на поле дело до сетки Чердака? Совсем кукуха покатилась
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4ekucT911
1669048881
класс, где его там считают крутым комментатором?!:) заходим на бомбардир в комменты, к борзыкину в телегу и так далее. и все сразу ясно становится, народ не обманешь, мр@зь видно сразу.
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DeStar
1669049538
каким хером сетка вещания до правил футбола? что важнее?
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ArReal
1669049842
Сколько валялись - столько добавил, до ближайшего матча час, какая на куй сетка вещания!?Мы футбол хотим смотреть, а не рекламу и вопли Губерниева с Чердаком!
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R_a_i_n
1669049945
Чердак одним словом
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Azenkur
1669051141
Эмммм, в плей-офф игры на вылет. И возможен овертайм. Там ты это тоже в сетку зашиваешь? Вот как скажут ***** какую-то, так плевать хочется.
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