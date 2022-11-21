Ришарлисон: «После завершения карьеры куплю остров и останусь там с кучей женщин, как Роналдиньо»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о своих планах на будущее.
«Чем собираюсь заниматься после завершения карьеры? Куплю остров и останусь там с кучей женщин, как Роналдиньо», – заявил Ришарлисон.
- Роналдиньо выигрывал ЧМ-2002 и «Золотой мяч»-2005.
- Ришарлисон – в итоговом составе сборной на ЧМ-2022.
- Бразильцы сыграют в одной группе с Сербией. Швейцарией и Камеруном.
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Источник: The Sun