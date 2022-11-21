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    Ришарлисон: «После завершения карьеры куплю остров и останусь там с кучей женщин, как Роналдиньо»

    Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о своих планах на будущее.

    «Чем собираюсь заниматься после завершения карьеры? Куплю остров и останусь там с кучей женщин, как Роналдиньо», – заявил Ришарлисон.

    • Роналдиньо выигрывал ЧМ-2002 и «Золотой мяч»-2005.
    • Ришарлисон – в итоговом составе сборной на ЧМ-2022.
    • Бразильцы сыграют в одной группе с Сербией. Швейцарией и Камеруном.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1538

      jek718875 1 час назад

      Что будешь делать с кучей женщин,бери меня на подмогу,шклевот

      0
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      Рейтинг: +1538

      jek718875 > jek718875 1 час назад

      Имею желание, но не имею возможности

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