Ришарлисон: «После завершения карьеры куплю остров и останусь там с кучей женщин, как Роналдиньо»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о своих планах на будущее.

«Чем собираюсь заниматься после завершения карьеры? Куплю остров и останусь там с кучей женщин, как Роналдиньо», – заявил Ришарлисон.

Роналдиньо выигрывал ЧМ-2002 и «Золотой мяч»-2005.

Ришарлисон – в итоговом составе сборной на ЧМ-2022.

Бразильцы сыграют в одной группе с Сербией. Швейцарией и Камеруном.

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