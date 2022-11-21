«Мой стадион в Волгограде в 200 раз лучше». Слуцкий – об аренах в Первой лиге

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал инфраструктуру клубов, выступающих в Первой лиге.

«Я не буду оценивать уровень команд и игроков, но настоящий уровень развития футбола в любой стране определяется последующей лигой.

Обложку можешь сделать красивую, у нас шикарные стадионы, у кого-то оставшиеся от чемпионата мира, у кого-то – построенные.

Когда ты спускаешься уровнем ниже, то только «Балтика» соответствует обложке, всe остальное... В целом это просто ужас.

В Домодедово (речь про домашний стадион «Велеса» – примечание «Бомбардира») нет поля, там есть крошка.

Мой стадион «Бомбонера» в Волгограде раз в 200 лучше, но он не проходит лицензирование под матчи ЮФЛ, а эти проходят под Первую лигу.

Поле в Ярославле, Ульяновске – нечеловеческая катастрофа. Мы должны заниматься поднятием инфраструктуры», – сказал Слуцкий.

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