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    «Мой стадион в Волгограде в 200 раз лучше». Слуцкий – об аренах в Первой лиге

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал инфраструктуру клубов, выступающих в Первой лиге.

    «Я не буду оценивать уровень команд и игроков, но настоящий уровень развития футбола в любой стране определяется последующей лигой.

    Обложку можешь сделать красивую, у нас шикарные стадионы, у кого-то оставшиеся от чемпионата мира, у кого-то – построенные.

    Когда ты спускаешься уровнем ниже, то только «Балтика» соответствует обложке, всe остальное... В целом это просто ужас.

    В Домодедово (речь про домашний стадион «Велеса» – примечание «Бомбардира») нет поля, там есть крошка.

    Мой стадион «Бомбонера» в Волгограде раз в 200 лучше, но он не проходит лицензирование под матчи ЮФЛ, а эти проходят под Первую лигу.

    Поле в Ярославле, Ульяновске – нечеловеческая катастрофа. Мы должны заниматься поднятием инфраструктуры», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      biber ru 6 минут назад

      Поля, дороги, дураки... об этом можно рассуждать вечно.

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      Рейтинг: +23551

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Широко и глубоко "видит" наш футбол Лёня, никак в ГД собрался вместе с Дзюбой.

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