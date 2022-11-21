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    Роналду дал комментарий перед стартом ЧМ-2022

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выпустил мотивирующую публикацию в соцсетях.

    «Полны сил и прекрасно себя чувствуем. Та же приверженность и концентрация, что и на каждом турнире.

    Верим! Где бы мы ни были, Португалия – навсегда!» – написал форвард «Манчестер Юнайтед».

    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
    • Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.
    • Первым матч против Ганы состоится в четверг в 19:00 мск.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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