Роналду дал комментарий перед стартом ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выпустил мотивирующую публикацию в соцсетях.

«Полны сил и прекрасно себя чувствуем. Та же приверженность и концентрация, что и на каждом турнире.

Верим! Где бы мы ни были, Португалия – навсегда!» – написал форвард «Манчестер Юнайтед».

На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

Первым матч против Ганы состоится в четверг в 19:00 мск.

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