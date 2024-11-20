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    • Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе

    Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе

    По итогам матчей группового этапа Лиги наций УЕФА определился состав корзин для жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе. Она пройдет 13 декабря в Цюрихе.

    Состав корзин выглядит следующим образом:

    Корзина 1: Испания, Португалия, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия, Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия.

    Корзина 2: Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Греция, Румыния, Словакия, Чехия, Норвегия.

    Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Израиль.

    Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

    Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

    Команды будут разбиты на 12 групп. В шести группах окажется по 5 команд, а еще в шести группах – по 4. Победители групп напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, попадут в стыковые матчи.

    Жеребьевка отбора ЧМ-2026 пройдет по сложной схеме и окончательный состав групп станет известен только после завершения матчей 1/4 финала Лиги наций, запланированных на 20 и 23 марта следующего года.

    Команды, которые выйдут в полуфинал Лиги наций, должны оказаться в группах с 4 командами. В июне они сыграют в финальной стадии этого турнира и смогут начать отбор на ЧМ только в сентябре 2025 года.

    Первые встречи отбора ЧМ-2026 в Европе пройдут 21-22 и 24-25 марта. Поскольку в эти же даты пройдут матчи 1/4 финала, а также игры плей-офф между лигами A и B и лигами B и C Лиги наций, то в них смогут принять участие только сборные, не задействованные в них.

    • На ЧМ-2026 впервые выступит 48 команд. Европа имеет 16 путевок в финальную часть.
    • 12 из них будут разыграны по итогам отбора на групповом этапе, еще 4 – в стыковых матчах.
    • В стыках примут участие 16 сборных, при этом 4 их них попадут туда на основании выступлений в Лиге наций. Это будут 4 лучшие команды (на основании общего рейтинга турнира), которые выиграли свои группы в Лиге наций, но финишировали в своих группах в обычном отборе не на 1-м или 2-м местах.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных матчей с февраля 2022 года.

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    Источник: AP

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    20.11.2024 14:18
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