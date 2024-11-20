Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей

Во вторник завершился групповой этап Лиги наций. По его итогам определился состав участников 1/4 финала плей-офф турнира в Лиге A.

При жеребьевке, которая пройдет 22 ноября в Ньоне (Швейцария), 8 команд будут разбиты на две корзины. В первой оказались победители своих групп, во второй – команды, занявшие вторые места.

Участники 1/4 финала.

Корзина 1. Франция, Германия, Португалия, Испания.

Корзина 2. Хорватия, Дания, Италия, Нидерланды.

Команды, выступавшие в одном квартете на групповом этапе, не смогут сыграть в 1/4 финала между собой.

В тот же день в Ньоне состоится и жеребьевка полуфиналов турнира.

Также определились команды, которые сменят прописку в лигах по итогам группового этапа турнира.

Вышли в лигу A: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс.

Вылетели в лигу B: Босния и Герцеговина, Израиль, Польша, Швейцария.

Вышли в лигу B: Северная Ирландия, Северная Македония, Швеция, Румыния*.

Вылетели в лигу C: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория.

Вышли в лигу C: Молдова, Сан-Марино.

Вылетели в лигу D: Азербайджан, Литва.

Еще несколько команд сыграют в стыковых матчах между лигами. Жеребьевка этих пар плей-офф также пройдет 22 ноября в Ньоне.

Участники плей-офф между лигами A и B.

Корзина 1. Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия.

Корзина 2. Австрия, Греция, Турция, Украина.

Участники плей-офф между лигами B и C.

Корзина 1. Грузия, Исландия, Ирландия, Словения.

Корзина 2. Армения, Болгария, Словакия, Косово*.

Участники плей-офф между лигами C и D.

Корзина 1. Латвия, Люксембург.

Корзина 2. Гибралтар, Мальта.

Команды-участницы плей-офф между лигами из первых корзин проведут ответные стыковые матчи на своем поле.

Матчи 1/4 финала, а также игры плей-офф между лигами A и B и лигами B и C пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

Матчи 1/2 финала Лиги наций состоятся 4 и 5 июня, игра за третье место и финал – 8 июня 2025 года.

Игры плей-офф между лигами C и D запланированы на 26 и 31 марта 2026 года.

Сборные Эстонии, Кипра, Беларуси и Фарерских островов сохранили места в лиге C, Лихтенштейн и Андорра останутся в лиге D.

* УЕФА еще не принял решение по матчу 5-го тура группового этапа Румыния – Косово, который был прерван в компенсированное время второго тайма при счете 0:0. На данный момент Румыния занимает в группе С2 1-е место с 15 очками (разница мячей 15:3) после 5 матчей, а Косово – 2-е с 12 очками (разница мячей 10:4). При равенстве очков у двух команд приоритетное значение имеют результаты и разница мячей в личных встречах (матч Косово – Румыния в 1-м туре закончился со счетом 0:3). Если равенство сохраняется, то учитывается общая разница мячей, а затем количество забитых голов.

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