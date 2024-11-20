Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей

    Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей

    Во вторник завершился групповой этап Лиги наций. По его итогам определился состав участников 1/4 финала плей-офф турнира в Лиге A.

    При жеребьевке, которая пройдет 22 ноября в Ньоне (Швейцария), 8 команд будут разбиты на две корзины. В первой оказались победители своих групп, во второй – команды, занявшие вторые места.

    Участники 1/4 финала.

    Корзина 1. Франция, Германия, Португалия, Испания.

    Корзина 2. Хорватия, Дания, Италия, Нидерланды.

    Команды, выступавшие в одном квартете на групповом этапе, не смогут сыграть в 1/4 финала между собой.

    В тот же день в Ньоне состоится и жеребьевка полуфиналов турнира.

    Также определились команды, которые сменят прописку в лигах по итогам группового этапа турнира.

    Вышли в лигу A: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс.

    Вылетели в лигу B: Босния и Герцеговина, Израиль, Польша, Швейцария.

    Вышли в лигу B: Северная Ирландия, Северная Македония, Швеция, Румыния*.

    Вылетели в лигу C: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория.

    Вышли в лигу C: Молдова, Сан-Марино.

    Вылетели в лигу D: Азербайджан, Литва.

    Еще несколько команд сыграют в стыковых матчах между лигами. Жеребьевка этих пар плей-офф также пройдет 22 ноября в Ньоне.

    Участники плей-офф между лигами A и B.

    Корзина 1. Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия.

    Корзина 2. Австрия, Греция, Турция, Украина.

    Участники плей-офф между лигами B и C.

    Корзина 1. Грузия, Исландия, Ирландия, Словения.

    Корзина 2. Армения, Болгария, Словакия, Косово*.

    Участники плей-офф между лигами C и D.

    Корзина 1. Латвия, Люксембург.

    Корзина 2. Гибралтар, Мальта.

    Команды-участницы плей-офф между лигами из первых корзин проведут ответные стыковые матчи на своем поле.

    Матчи 1/4 финала, а также игры плей-офф между лигами A и B и лигами B и C пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

    Матчи 1/2 финала Лиги наций состоятся 4 и 5 июня, игра за третье место и финал – 8 июня 2025 года.

    Игры плей-офф между лигами C и D запланированы на 26 и 31 марта 2026 года.

    • Сборные Эстонии, Кипра, Беларуси и Фарерских островов сохранили места в лиге C, Лихтенштейн и Андорра останутся в лиге D.
    • * УЕФА еще не принял решение по матчу 5-го тура группового этапа Румыния – Косово, который был прерван в компенсированное время второго тайма при счете 0:0. На данный момент Румыния занимает в группе С2 1-е место с 15 очками (разница мячей 15:3) после 5 матчей, а Косово – 2-е с 12 очками (разница мячей 10:4). При равенстве очков у двух команд приоритетное значение имеют результаты и разница мячей в личных встречах (матч Косово – Румыния в 1-м туре закончился со счетом 0:3). Если равенство сохраняется, то учитывается общая разница мячей, а затем количество забитых голов.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией
    Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
    Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2024 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 