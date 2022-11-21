Канчельскис – о сборной России: «Выиграли бы у Узбекистана 5:0, и что? На ЧМ бы вышли?»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах сборной России в ноябрьских матчах.

«Сейчас Карпин ищет и проверяет молодых ребят. Когда будем играть отборочные матчи, тогда и стоит требовать результат. А сейчас начинают кричать: «Аля-улю, нужно побеждать 7:0 или 8:0».

Вот выиграли бы у Узбекистана со счeтом 5:0, и что? На ЧМ бы вышли? Сейчас такое время, когда мы проверяем молодых футболистов. Как будто от результата этого зависело — выйдем на чемпионат мира или нет», — сказал Канчельскис.

Сегодня Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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