Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис – о сборной России: «Выиграли бы у Узбекистана 5:0, и что? На ЧМ бы вышли?»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах сборной России в ноябрьских матчах.

    «Сейчас Карпин ищет и проверяет молодых ребят. Когда будем играть отборочные матчи, тогда и стоит требовать результат. А сейчас начинают кричать: «Аля-улю, нужно побеждать 7:0 или 8:0».

    Вот выиграли бы у Узбекистана со счeтом 5:0, и что? На ЧМ бы вышли? Сейчас такое время, когда мы проверяем молодых футболистов. Как будто от результата этого зависело — выйдем на чемпионат мира или нет», — сказал Канчельскис.

    • Сегодня Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Андрей Мостовой – переходе РФС в Азию: «Лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»
    Глебов заявил, что его не удивили сборные Таджикистана и Узбекистана
    «Не возили вату, отдавались на 100%». Андрей Мостовой – о 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11