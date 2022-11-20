Рыжиков заявил о желании возглавить «Рубин», но при одном условии

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков заявил, что хотел бы однажды возглавить казанский клуб.

– Сергей, в свете последних событий не мелькала ли у вас мысль возглавить «Рубин»?

– Ой, для этого нужно выучиться еще до конца, получить лицензию PRO. Конечно, хочется однажды возглавить «Рубин», поработать в таком большом и родном для меня клубе. Но, знаете, не хочется быть тренером-однодневкой. Если уж идти работать, то на длительный период.

Но пока эти мысли далеки от меня настоящего, пока что так далеко свои планы не строил, чтобы сегодня говорить о должности в «Рубине».

Рыжиков в октябре возглавил тамбовский «Спартак».

«Рубин» в начале ноября покинул Леонид Слуцкий.

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