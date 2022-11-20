Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рыжиков заявил о желании возглавить «Рубин», но при одном условии

    Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков заявил, что хотел бы однажды возглавить казанский клуб.

    – Сергей, в свете последних событий не мелькала ли у вас мысль возглавить «Рубин»?

    – Ой, для этого нужно выучиться еще до конца, получить лицензию PRO. Конечно, хочется однажды возглавить «Рубин», поработать в таком большом и родном для меня клубе. Но, знаете, не хочется быть тренером-однодневкой. Если уж идти работать, то на длительный период.

    Но пока эти мысли далеки от меня настоящего, пока что так далеко свои планы не строил, чтобы сегодня говорить о должности в «Рубине».

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Рыжиков в «Спартаке» Т: 2 матча, 2 победы
    Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак» 2
    «Атлетико» и «Барселона» поспорят за нападающего «Севильи» Витоло 1
    Источник: «Татар-информ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2022 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11