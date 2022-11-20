«Мы собрались здесь как одно большое племя». Морган Фримен – об участии в церемонии открытия ЧМ-2022

Известный американский актер Морган Фримен прокомментировал свое участие на церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре.

«То, что нас здесь объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет.

Мы собрались здесь как одно большое племя. Мы можем не понимать языка, когда другие болельщики болеют за свою команду, но мы понимаем эмоции, которые нас всех объединяют», – сказал Фримен.

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ЧМ-2022 по футболу официально открыт: на церемонии было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен

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