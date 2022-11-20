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    «Мы собрались здесь как одно большое племя». Морган Фримен – об участии в церемонии открытия ЧМ-2022

    Известный американский актер Морган Фримен прокомментировал свое участие на церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре.

    «То, что нас здесь объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет.

    Мы собрались здесь как одно большое племя. Мы можем не понимать языка, когда другие болельщики болеют за свою команду, но мы понимаем эмоции, которые нас всех объединяют», – сказал Фримен.

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    ЧМ-2022 по футболу официально открыт: на церемонии было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13984

      playsh 27 минут назад

      Звездуля,сыграл хрен когда роль не понятно какого Всевышнего,или типа того,и до сих пор не может выйти из образа.

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      Рейтинг: +6762

      sochi-2013 58 минут назад

      "Морган Фримен зовет всех бороться с Россией и коварным шпионом Путиным"
      Главная заслуга деда, з-за которой его и пригласили.

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