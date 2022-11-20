Быстров: «Я играл товарищеские матчи без мотивации. Даже за тройные премиальные»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что он не любил контрольные матчи.

«Я на такие матчи с небольшим желанием выходил. За сборную, за клуб. Товарищеский матч – он и есть товарищеский матч. Нет мотивации даже при тройных премиальных», – сказал игрок.

Быстров провел 47 матчей за сборную России, забил 4 гола.

Игрок завершил карьеру в 2018 году.

Быстров – бронзовый призер Евро-2008.

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