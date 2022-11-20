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    «Ты горишь как огонь». Промес выступил в своей кальянной

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил диджей-сет в своей кальянной в Москве. Фрагменты опубликованы в социальных сетях.

    Помимо футбола Промес занимается музыкой и бизнесом.

    • Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
    • Игрок живет в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • «Спартак» 23 ноября проведет кубковый матч против «Крыльев Советов».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +833

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Могли бы и адресок кальянной указать)

      0
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      Рейтинг: +944

      Эном айс 2 часа назад

      Ну, не золото чемпионата, так хоть "Золотой граммофон" получит. Хотя, какая разница..

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