«Ты горишь как огонь». Промес выступил в своей кальянной

Нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил диджей-сет в своей кальянной в Москве. Фрагменты опубликованы в социальных сетях.
Помимо футбола Промес занимается музыкой и бизнесом.
- Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
- Игрок живет в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- «Спартак» 23 ноября проведет кубковый матч против «Крыльев Советов».
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Источник: Бомбардир.ру