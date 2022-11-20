«Он никогда не понимал моих шуток». Агуэро назвал самого серьезного игрока «Барселоны»

Бывший форвард «Барселоны» Серхио Агуэро назвал игрока каталонцев с самым плохим чувством юмора.

«Марк-Андре Тер Стеген никогда не понимал моих шуток. Я ходил смешно, подходил к нему и говорил: «Эй, как дела?» и он просто смотрел на меня как на самого странного человека. Этот парень такой серьeзный», – рассказал Агуэро на стриме.

Агуэро был в «Барселоне» в прошлом году.

Аргентинец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

Сейчас аргентинец в Катаре на ЧМ-2022 в качестве зрителя.

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