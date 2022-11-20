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    «Он никогда не понимал моих шуток». Агуэро назвал самого серьезного игрока «Барселоны»

    Бывший форвард «Барселоны» Серхио Агуэро назвал игрока каталонцев с самым плохим чувством юмора.

    «Марк-Андре Тер Стеген никогда не понимал моих шуток. Я ходил смешно, подходил к нему и говорил: «Эй, как дела?» и он просто смотрел на меня как на самого странного человека. Этот парень такой серьeзный», — рассказал Агуэро на стриме.

    • Агуэро был в «Барселоне» в прошлом году.
    • Аргентинец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.
    • Сейчас аргентинец в Катаре на ЧМ-2022 в качестве зрителя.

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    Источник: «Чемпионат»

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