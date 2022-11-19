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    Нигматуллин: «Сборная России создается с нуля. Важно ее сохранить»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил деятельность команды.

    «Фееричного футбола я особо не ожидал и не ожидаю, потому что, при всем уважении, у нас сборная — это сборная солянка. У нас нет костяка, который был раньше. Сейчас чаще всего собираются новые люди и с листа играют.

    Сейчас все это работа на будущее: отсматривание игроков, личное знакомство. На данный момент результат не имеет значения. Конечно, хочется, чтобы сборная играла и делала это хорошо, побеждала, но в этой ситуации ждать какой-то победоносной игры не следует. Сейчас важно сохранить сборную, потому что по факту она создается с нуля», – сказал Нигматуллин.

    • Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.
    • Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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    Источник: Metaratings

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