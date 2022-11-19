Нойер наденет радужную капитанскую повязку на матч ЧМ-2022 с Японией

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер анонсировал акцию поддержки ЛГБТ.
Он сказал, что наденет радужную капитанскую повязку на матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Японии.
«Мы не боимся последствий. У нас есть поддержка Немецкого футбольного союза. Мы будем не единственной командой, которая использует радужную повязку», – заявил Нойер.
- Чемпионат мира в Катаре стартует завтра.
- Германия сыграет с Японией 23 ноября (16:00 мск).
- Помимо немцев, в поддержке ЛГБТ планируют поучаствовать сборные Англии, Дании и другие.
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Источник: Bayern & Germany