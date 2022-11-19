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    Нойер наденет радужную капитанскую повязку на матч ЧМ-2022 с Японией

    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер анонсировал акцию поддержки ЛГБТ.

    Он сказал, что наденет радужную капитанскую повязку на матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Японии.

    «Мы не боимся последствий. У нас есть поддержка Немецкого футбольного союза. Мы будем не единственной командой, которая использует радужную повязку», – заявил Нойер.

    • Чемпионат мира в Катаре стартует завтра.
    • Германия сыграет с Японией 23 ноября (16:00 мск).
    • Помимо немцев, в поддержке ЛГБТ планируют поучаствовать сборные Англии, Дании и другие.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +18056

      DVOK68 41 минуту назад

      Никто не удивлён)

      1
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 1 час назад

      петушок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5393

      AtticusFinch 2 часа назад

      Европейское общество больно! Если выйдут финал в стрингах на ворота встанет?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12107

      Алексей З > AtticusFinch 1 час назад

      Они не больнее нас. Если вас не убеждает наша попса или ГД , то и вот наши теннисистки и футболистки открылись . Это есть в мире. Ну вот они такие.
      Бог сказал : каждой твари по паре.
      Вам же никто не диктует с кем спать , ну и оставьте их в покое.

      1
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      ...
      Рейтинг: +51036

      MaxRnD > Алексей З 56 минут назад

      (с)"тварь", стесняюсь спросить, а у тебя кто тут пара ? Не Красногвардейчик часом ?

      2
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      Рейтинг: +5393

      AtticusFinch > Алексей З 36 минут назад

      Открылись и открылись - мне ваще пох с кем кто спит - но причем здесь футбол!? и смысл выходить с радужной повязкой? а фильмы новой формации - хоббиты гномы и русалочки чернокожие...предел же должен быть во всем!?если так пойдет они скоро потонут в своем толерантном говне..нужно просто подождать!

      1
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      Рейтинг: +5136

      neim 2 часа назад

      Хорошо, что нашей сборной там нет. А то пришлось бы отказываться от участия в пользу какой-нибудь ЛГБТ-эшной команды ((( .

      2
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      Рейтинг: +12107

      Алексей З 2 часа назад

      Это есть во всём мире, ну и Бог с ними. С кем хотят с тем пусть и спят.
      В исламе свои традиции, ну и Аллах с ними.
      Иисус, Аллах и Будда нас создал всех разными, живём один раз , пусть все сами себе выбирают пару.

      0
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      Рейтинг: +18056

      DVOK68 > Алексей З 39 минут назад

      Сними с аватарки эмблему российского клуба,поставь радугу,толераст ты ипаный)

      2
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      Рейтинг: +51036

      MaxRnD 2 часа назад

      Первый официальный, безалкогольный футбольный чемпионат среди гомосеков ? Не удивительно, что мы туда не попали

      2
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      Рейтинг: +12107

      Алексей З > MaxRnD 2 часа назад

      Вы гомосеки С пивом , вам там точно делать нечего.

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      Рейтинг: +51036

      MaxRnD > Алексей З 1 час назад

      Пивень свидомый, повесь себе вместо спартаковской эмблемы радужный флаг и прежде, чем тут смешить людей, пойди для начала выучи русский язык !
      (с) ИММоции ))))
      Лох позорный, три ошибки подряд в одном слове ! Европейское образование ?
      Может, чтобы так в будущем не позориться, тебе удобнее здесь писать на ридной собачьей мойве ?

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      Рейтинг: +12107

      Алексей З > MaxRnD 1 час назад

      Когда будешь со...сать , не делай ошибок и проси добавки.
      По привычки семечки лузгай когда кардан твой оприходовать будут. Сосунок , вроде без ошибок написал , принимай колено -опорную позу , мы идём к тебе. Рот осводи от семечек.

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      Рейтинг: +51036

      MaxRnD > Алексей З 1 час назад

      Оно идёт ко мне ....))
      У расходившейся свидомой укрошвали начались неконтролируемые "ИММоции" с обильным слюноотделением ))))

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      Рейтинг: +1519

      jek718875 2 часа назад

      Фу,п*****га!

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