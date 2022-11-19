Президент ФИФА отреагировал на запрет пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о запрете продажи алкогольного пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.
«Это одна из главных проблем, с которой мы столкнулись. Каждое решение на этом чемпионате мира является совместным решением Катара и ФИФА, оно обсуждается и принимается согласованно. Есть фан-зоны, в которых вы сможете купить пиво.
Я лично считаю, что если в течение трех часов вы не попьете пива, то с вами ничего не случится. Такие же законы принимаются во Франции, Шотландии, Португалии», – сказал Инфантино.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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Источник: ТАСС