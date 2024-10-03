Президент ФИФА Инфантино сделал заявление о возможном отстранении Израиля

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о призывах Палестины наказать израильские клубы и сборные.

«Совет ФИФА провел комплексную проверку по этому очень деликатному вопросу. Основываясь на тщательной оценке, мы последовали рекомендациям независимых экспертов.

Продолжающееся насилие в регионе подтверждает, что прежде всего нам нужен мир. Поскольку мы по-прежнему крайне шокированы происходящим и наши мысли с теми, кто страдает, мы призываем все стороны немедленно восстановить мир в регионе», – заявил Инфантино.