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    • Президент ФИФА Инфантино сделал заявление о возможном отстранении Израиля

    Президент ФИФА Инфантино сделал заявление о возможном отстранении Израиля

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о призывах Палестины наказать израильские клубы и сборные.

    «Совет ФИФА провел комплексную проверку по этому очень деликатному вопросу. Основываясь на тщательной оценке, мы последовали рекомендациям независимых экспертов.

    Продолжающееся насилие в регионе подтверждает, что прежде всего нам нужен мир. Поскольку мы по-прежнему крайне шокированы происходящим и наши мысли с теми, кто страдает, мы призываем все стороны немедленно восстановить мир в регионе», – заявил Инфантино.

    • Израиль, как и Россия, ведет военные действия.
    • Российские клубы и сборные отстранили в 2022 году.

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    Источник: сайт ФИФА

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    03.10.2024 20:20
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    Комментарии (38)
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    sochi-2013
    1727978736
    Мы за всё хоро́шее против всего́ плохо́го!
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    Dr Metal
    1727978777
    Проверку они провели. Это чего проверяли? )))
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    Айболид
    1727978869
    Пендосовские "марионетки" что-то самостоятельно решать надумали ? Этож комедъ и фарсъ .
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    BRO_football
    1727979024
    Если и отстранять, то и Палестину тоже.
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    TOMSON
    1727979415
    Обратите внимание. Если хотят делают сразу. Если не хотят начинают тянуть время и говорить, что-то типо : «проведем консультации», «соберем совет», «обсудили но не пришли к компромиссу», «требуется обновление даных, тк ситуация изменилась» и главное «мы не хотим поспешных решений».
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    R_a_i_n
    1727981556
    Особенно понравилось про "независимых экспертов")))
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    The only one
    1728005723
    Да ни слова об отстранении этот утырок не сказал...
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    Bez Imeni
    1728010980
    а нам то чего до того,??? нам не пох на Изпвиль? странные вы люди
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    Oldtrafford83
    1728016646
    ахахахах, какие же лицемерные скоты)))
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    FRZZ
    1728022325
    Давно пора отстранить.
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