Президент ФИФА Инфантино сделал заявление о возможном отстранении Израиля

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о призывах Палестины наказать израильские клубы и сборные.
«Совет ФИФА провел комплексную проверку по этому очень деликатному вопросу. Основываясь на тщательной оценке, мы последовали рекомендациям независимых экспертов.
Продолжающееся насилие в регионе подтверждает, что прежде всего нам нужен мир. Поскольку мы по-прежнему крайне шокированы происходящим и наши мысли с теми, кто страдает, мы призываем все стороны немедленно восстановить мир в регионе», – заявил Инфантино.
- Израиль, как и Россия, ведет военные действия.
- Российские клубы и сборные отстранили в 2022 году.