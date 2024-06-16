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    • Инфантино заявил, что проблема ставок от футболистов носит массовый характер

    Инфантино заявил, что проблема ставок от футболистов носит массовый характер

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме ставок. В последнее время футболисты стали получать дисквалификации за участие в игорном бизнесе.

    «Игроки должны знать, что делать ставки нельзя. Наказания за это должны быть очень серьезные. Футболисты делают ставки на всех уровнях, в том числе любительском.

    За поступок, противоречащий спортивным нормам, будут санкции», – сказал Инфантино.

    • Игроку «Вест Хэма» Лукасу Пакете грозит пожизненная дисквалификация за участие в ставках.
    • Бразилец намеренно получал желтые карточки.
    • Наказания за аналогичные нарушения неоднократно выносились и в России.

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    Источник: Globo

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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718524788
    Проеврить всех судей и чиновников РФС на полиграфе на предмет договорняков
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    1718525627
    Так, бл*ть, букмекерские конторы заполонили всё, везде их реклама, на федеральных каналах, в СМИ, в интернете, на бомбардир зайдёшь с мобильника, пока новости найдёшь среди рекламы БК, уже и забыл зачем заходил. Не продохнуть от этой дичи. Вы с этим боритесь, а то за год двоих футболистов наказали и рады.
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