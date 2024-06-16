Инфантино заявил, что проблема ставок от футболистов носит массовый характер

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме ставок. В последнее время футболисты стали получать дисквалификации за участие в игорном бизнесе.

«Игроки должны знать, что делать ставки нельзя. Наказания за это должны быть очень серьезные. Футболисты делают ставки на всех уровнях, в том числе любительском.

За поступок, противоречащий спортивным нормам, будут санкции», – сказал Инфантино.