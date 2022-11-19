Тренер сборной Узбекистана высказался о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим»

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал о своем отношении к тому, что Валерий Карпин называл «кривоногим» форварда Эльдора Шомуродова, когда тот выступал за «Ростов».

– Когда Шомуродов играл в «Ростове», Карпин называл его «кривоногий». У вас есть для него специальное прозвище?

– Нет. Этими ногами он забил много голов и, надеемся, забьет еще. Никакого прозвища для Эльдора у меня нет.

Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.

Начало – в 15:00 мск.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию