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    Тренер сборной Узбекистана высказался о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим»

    Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал о своем отношении к тому, что Валерий Карпин называл «кривоногим» форварда Эльдора Шомуродова, когда тот выступал за «Ростов».

    – Когда Шомуродов играл в «Ростове», Карпин называл его «кривоногий». У вас есть для него специальное прозвище?

    – Нет. Этими ногами он забил много голов и, надеемся, забьет еще. Никакого прозвища для Эльдора у меня нет.

    • Сборная Узбекистана примет Россию в воскресенье, 20 ноября.
    • Начало – в 15:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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