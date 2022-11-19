Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-игрок «Москвы» и «Томи» может возглавить «Пари НН»

    «Пари НН» продолжает поиски нового главного тренера. Один из кандидатов – Бранислав Крунич, который раньше играл за ФК «Москва» и «Томь».

    Ситуацию прокомментировал сам босниец.

    – Конечно, для меня было большим вызовом поработать в России. Я к нему готов. В России я вырос как футболист и как человек, там у меня много друзей. Это был очень хороший период в моей жизни. Мог бы продолжить в России игровую карьеру, предложения были. В Боснию вернулся для того, чтобы получить тренерскую лицензию Pro. Меня прельщала эта стезя. В Боснии уже поработал с тремя командами высшей лиги.

    – Из Нижнего Новгорода с вами связывались?

    – Конкретного предложения или диалога не было.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Только 3 футболиста в сезоне РПЛ выиграли 90+ верховых единоборств
    Стал известен фаворит на пост тренера «Пари НН»
    Объявлены судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Кубка России
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11