Экс-игрок «Москвы» и «Томи» может возглавить «Пари НН»

«Пари НН» продолжает поиски нового главного тренера. Один из кандидатов – Бранислав Крунич, который раньше играл за ФК «Москва» и «Томь».

Ситуацию прокомментировал сам босниец.

– Конечно, для меня было большим вызовом поработать в России. Я к нему готов. В России я вырос как футболист и как человек, там у меня много друзей. Это был очень хороший период в моей жизни. Мог бы продолжить в России игровую карьеру, предложения были. В Боснию вернулся для того, чтобы получить тренерскую лицензию Pro. Меня прельщала эта стезя. В Боснии уже поработал с тремя командами высшей лиги.

– Из Нижнего Новгорода с вами связывались?

– Конкретного предложения или диалога не было.

Помимо «Москвы» и «Томи» 43-летний Крунич играл за брянское «Динамо».

«Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

Команду на прошлой неделе покинул главный тренер Михаил Галактионов.

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