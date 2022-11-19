Экс-игрок «Москвы» и «Томи» может возглавить «Пари НН»

«Пари НН» продолжает поиски нового главного тренера. Один из кандидатов – Бранислав Крунич, который раньше играл за ФК «Москва» и «Томь».
Ситуацию прокомментировал сам босниец.
– Конечно, для меня было большим вызовом поработать в России. Я к нему готов. В России я вырос как футболист и как человек, там у меня много друзей. Это был очень хороший период в моей жизни. Мог бы продолжить в России игровую карьеру, предложения были. В Боснию вернулся для того, чтобы получить тренерскую лицензию Pro. Меня прельщала эта стезя. В Боснии уже поработал с тремя командами высшей лиги.
– Из Нижнего Новгорода с вами связывались?
– Конкретного предложения или диалога не было.
- Помимо «Москвы» и «Томи» 43-летний Крунич играл за брянское «Динамо».
- «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.
- Команду на прошлой неделе покинул главный тренер Михаил Галактионов.
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