Баженов: «Сборная России дошла бы до финала чемпионата мира»

Бывший форвард сборной России Никита Баженов полагает, что команда дошла бы до финала чемпионата мира-2022.

– Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Все в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал.

Если реально говорить, то Бразилия – фаворит мундиаля. Это одна из самых стабильных сборных. Фавориты одни и те же: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени.

– За кого будете болеть на чемпионате мира?

– За Аргентину.

Россия была отстранена от отбора на ЧМ-2022.

Турнир стартует 20 ноября.

Впервые чемпионат мира пройдет на Ближнем Востоке.

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