Баженов: «Сборная России дошла бы до финала чемпионата мира»

Вот могут люди пошутить, смех это здоровье, вы только вдумайтесь, смозные что играют за помойку и близко не стоят к сборной Бразилии, а у нас они сверх звезды, так где наша сборная играла бы, ну только на баклан арене с помойкой тов.матч, а ты с дуру о каком то финале говоришь, ОЧНИСЬ
Бывший форвард сборной России Никита Баженов полагает, что команда дошла бы до финала чемпионата мира-2022.
– Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Все в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал.
Если реально говорить, то Бразилия – фаворит мундиаля. Это одна из самых стабильных сборных. Фавориты одни и те же: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени.
– За кого будете болеть на чемпионате мира?
– За Аргентину.
- Россия была отстранена от отбора на ЧМ-2022.
- Турнир стартует 20 ноября.
- Впервые чемпионат мира пройдет на Ближнем Востоке.
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