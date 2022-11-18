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    Баженов: «Сборная России дошла бы до финала чемпионата мира»

    Бывший форвард сборной России Никита Баженов полагает, что команда дошла бы до финала чемпионата мира-2022.

    – Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Все в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал.

    Если реально говорить, то Бразилия – фаворит мундиаля. Это одна из самых стабильных сборных. Фавориты одни и те же: Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени.

    – За кого будете болеть на чемпионате мира?

    – За Аргентину.

    • Россия была отстранена от отбора на ЧМ-2022.
    • Турнир стартует 20 ноября.
    • Впервые чемпионат мира пройдет на Ближнем Востоке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +685

      Suvorov51 23 минуты назад

      Вот могут люди пошутить, смех это здоровье, вы только вдумайтесь, смозные что играют за помойку и близко не стоят к сборной Бразилии, а у нас они сверх звезды, так где наша сборная играла бы, ну только на баклан арене с помойкой тов.матч, а ты с дуру о каком то финале говоришь, ОЧНИСЬ

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      Рейтинг: +10

      maydaydwe 45 минут назад

      Мужики теперь любую девку можно развести на секс или из скромной жены сделать развратную самку, сам опробовал неоднократно на жене и любовнице, вот мой секрет -------- https://e.vg/vous

      0
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      Рейтинг: +17877

      Cleaner 58 минут назад

      Сборная России дошла бы до финала чемпионата мира??? Забористая ДУРЬ у бывшего спартаковца Никиты Баженова!!!...)))

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      Рейтинг: +404

      Great Tartaria 1 час назад

      английский бей-беги не канает против серьезных сборных, испания без тики-таки тоже скатилась, в немцев не верю..... была бы Италия- точно фаворит на ряду с францией и Бразилией, а Аргентина как обычно сольется..... по составу Сербия хороша, но тяжелая группа и со второго места выход на португалию/уругвай.....

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      Рейтинг: +98892

      sv1969 2 часа назад

      про англию это он зря

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      Рейтинг: +16216

      Barmaleushka > sv1969 1 час назад

      Да и немцы уже не те .

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      Рейтинг: +98892

      sv1969 > Barmaleushka 1 час назад

      Согласен... Не удивлюсь победе нежданчика)))

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      Рейтинг: +17877

      Cleaner > sv1969 31 минуту назад

      Например? Португалия с Ронадлу? На ЧМ нежданчиков не бывает!

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