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    Руни, которого Роналду назвал «крысой»: «Криштиану и Месси – два лучших игрока в истории»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал интервью своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

    Португалец назвал Руни в интервью «крысой».

    «Криштиану Роналду — фантастический игрок. Как я уже говорил, он и Месси — два лучших игрока в истории», – сказал Руни.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +125

      SuperPav11 46 минут назад

      Лучшие в истории игры это Пеле и Месси

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      Рейтинг: +683

      Suvorov51 > SuperPav11 9 минут назад

      Тут спору нет, а в остальном все хорошо все хорошо

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      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      При таком раскладе Криштиану должен не просто извиниться, а попросить прощения и обязательно проставиться.

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