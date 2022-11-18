Руни, которого Роналду назвал «крысой»: «Криштиану и Месси – два лучших игрока в истории»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал интервью своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

Португалец назвал Руни в интервью «крысой».

«Криштиану Роналду — фантастический игрок. Как я уже говорил, он и Месси — два лучших игрока в истории», – сказал Руни.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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