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    «Дедовщина в сборной». Пиняеву не досталось шкафчика в раздевалке в Таджикистане

    Сборная России показала видео из раздевалки национальной команды на стадионе в Таджикистане.

    18-летний нападающий Сергей Пиняев был вынужден переодеваться на стуле. Емцу не досталось шкафчика.

    «Дедовщина в сборной налицо», – подписала видео пресс-служба сборной России.

    • Россия сыграла с Таджикистаном вничью – 0:0.
    • Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории сборной России.
    • Он вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
    • Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что 18-летний вингер «выглядел достойно».

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16461

      Fusballer 49 минут назад

      Валера просто слишком много футболистов вызвал)))

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      Рейтинг: +7620

      Томик 1 час назад

      Капитан был говном в этом матче. Иначе или сам бы на стульчике переодевался или поделился бы с малым.

      0
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      Рейтинг: +16461

      Fusballer > Томик 39 минут назад

      Месси вот в отдельной комнате на ЧМ живёт, а Серёга на отдельном стульчике переодевался))) Так что я бы не стал так горячиться. Возможно это судьба его выделила))

      0
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      Рейтинг: +17406

      paracetamol 1 час назад

      Пиняев лучшим был и должен пинать все это старьё под зад!

      0
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      Рейтинг: +897

      Эном айс 2 часа назад

      Это просто намёк на будущий трон. А трон всегда стоит отдельно..)

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      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Раз есть дедовщина, значит в раздевалке порядок. )

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      Рейтинг: +66490

      portero 2 часа назад

      Это так понимаю пиарщики или организаторы воры в нашей сборной.... чмо на чме ни у кого никакой ответственности...

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      Рейтинг: +850

      Rabinovi_ch > portero 1 час назад

      Они шкафчик своровали на стадионе в Таджикистане?

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      Рейтинг: +16461

      Fusballer > Rabinovi_ch 50 минут назад

      Всё уже украдено до нас.

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