«Дедовщина в сборной». Пиняеву не досталось шкафчика в раздевалке в Таджикистане

Сборная России показала видео из раздевалки национальной команды на стадионе в Таджикистане.

18-летний нападающий Сергей Пиняев был вынужден переодеваться на стуле. Емцу не досталось шкафчика.

«Дедовщина в сборной налицо», – подписала видео пресс-служба сборной России.

Россия сыграла с Таджикистаном вничью – 0:0.

Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории сборной России.

Он вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что 18-летний вингер «выглядел достойно».

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