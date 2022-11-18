«Дедовщина в сборной». Пиняеву не досталось шкафчика в раздевалке в Таджикистане

Сборная России показала видео из раздевалки национальной команды на стадионе в Таджикистане.
18-летний нападающий Сергей Пиняев был вынужден переодеваться на стуле. Емцу не досталось шкафчика.
«Дедовщина в сборной налицо», – подписала видео пресс-служба сборной России.
- Россия сыграла с Таджикистаном вничью – 0:0.
- Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории сборной России.
- Он вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
- Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что 18-летний вингер «выглядел достойно».
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Источник: телеграм-канал сборной России