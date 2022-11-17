Карпин оценил дебют Пиняева в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в товарищеской встрече с Таджикистаном (0:0).

Для 18-летнего футболиста этот матч стал дебютным за национальную команду.

Он вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

«Посмотрели многих новичков. Впечатления нормальные.

Дебют Пиняева? Не оцениваю игроков публично. Но для дебюта 18‑летнего мальчика он выглядел достойно», – сказал Карпин.

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