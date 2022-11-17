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    Карпин оценил дебют Пиняева в составе сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в товарищеской встрече с Таджикистаном (0:0).

    • Для 18-летнего футболиста этот матч стал дебютным за национальную команду.
    • Он вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.

    «Посмотрели многих новичков. Впечатления нормальные.

    Дебют Пиняева? Не оцениваю игроков публично. Но для дебюта 18‑летнего мальчика он выглядел достойно», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9574

      САДЫЧОК 56 минут назад

      Что , они все , видят , в нём ?
      Обычный средний Футболист !

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