Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Дивеева рассказал, как проходят переговоры с ЦСКА о продлении контракта

    Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о ситуации с контрактом игрока.

    «Я, футболист и клуб находимся в стадии переговоров по продлению контракта. На какой срок хотим продлить соглашение Дивеева? Пока я сказать не могу, потому что срок контракта является результатом переговоров, а пока они только ведутся.

    Настроен ли Игорь Дивеев остаться в ЦСКА? Повторюсь: все будет зависеть от результатов переговоров с клубом. У Игоря есть желание продлить контракт с ЦСКА и продолжить играть в стане армейцев», — сказал Еремин.

    • В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Агент Дивеева рассказал, когда игрок вернется в общую группу ЦСКА
    Дивеев: «Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге» 8
    «Многофакторная история». Агент – о возможном переходе Дивеева в европейский клуб
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11