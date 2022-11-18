Агент Дивеева рассказал, как проходят переговоры с ЦСКА о продлении контракта

Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о ситуации с контрактом игрока.

«Я, футболист и клуб находимся в стадии переговоров по продлению контракта. На какой срок хотим продлить соглашение Дивеева? Пока я сказать не могу, потому что срок контракта является результатом переговоров, а пока они только ведутся.

Настроен ли Игорь Дивеев остаться в ЦСКА? Повторюсь: все будет зависеть от результатов переговоров с клубом. У Игоря есть желание продлить контракт с ЦСКА и продолжить играть в стане армейцев», — сказал Еремин.

В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию