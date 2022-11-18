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    Баринов: «Немецкая перестройка изуродовала «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результатах команды.

    — Ты говорил, что после твоего выступления в микст-зоне «все встало на места». Но ведь была только победа над «Химками», а потом — новые поражения в дерби. Получается, недолгий эффект какой-то.

    — Тут много всего. В первую очередь то, что физически команда совсем не готова. Два сбора, которые мы проходили с иностранными специалистами… Я никогда такого в жизни не видел.

    Чтобы вы понимали: я впервые в своей карьере подходил к тренеру и просил бегать. Я вам честно говорю, при (Маркусе) Гисдоле так и было! Мы просили бегать, мы просили хорошие двухразовые тренировки на сборе. Честно! Я тогда еще капитаном команды не был, но все равно подходил и говорил, что у меня первый раз такие легкие сборы.

    — И что немцы отвечали?

    — «Нет, вы должны быть легкими». Говорили, что в чемпионате будем свежими, а в конце года вообще полетим на «Феррари». А оказалось? Фундамент закладывается на сборах. Как поработаешь, так и будешь играть. Вот на что мы наработали.

    Резиуан Мирзов после одной очередной неудачной игры «Химок» сказал: «Нас изуродовали». Вся эта немецкая перестройка изуродовала «Локомотив»?

    — Буду честен, если говорить только в плане футбола — да, изуродовала. Я не беру трансферы, тренерские штабы, кого привели, кого убрали — это не мое дело. Но команда на последнем месте по беговой работе. На последнем! А это же «Локомотив» Москва. Не середняк какой-то чемпионата, а команда, которая каждый год боролась за еврокубки, за чемпионство.

    Сейчас мы 14-е. Ну не может же за один момент все посыпаться, мы не можем просто разучиться играть в футбол. У нас нет заложенного фундамента, на котором мы можем играть и расти дальше.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
    • Команду возглавил Михаил Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +339

      НикКин 7 минут назад

      Не неси ты блин херню на поле тоже немцы выходили играть вам бы вообще молчать надо пока хотя бы из зоны вылета не выйдете а потом уж говорил бы

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      Рейтинг: +6140

      Красногорск_Фан 20 минут назад

      Объективно. Физику немецкий штаб просрал так что это видно невооруженным и непрофессиональным взглядом.

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