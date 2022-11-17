Товарищеский матч. Португалия без Роналду разгромила Нигерию

Сборная Португалии крупно победила Нигерию в ходе подготовки к ЧМ-2022.
Португальцы выиграли со счетом 4:0 благодаря дублю Бруну Фернандеша в первом тайме и еще двум голам в концовке.
Капитан португальской сборной Криштиану Роналду пропускал матч из-за гастрита.
Товарищеские матчи
Португалия – Нигерия – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Фернандеш, 9; 2:0 – Фернандеш (с пенальти), 35; 3:0 – Рамуш, 82; 4:0 – Мариу, 84.
Нереализованный пенальти: нет – Деннис, 81.
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Источник: «Бомбардир»