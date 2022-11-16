Стало известно, чем заболел Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пока не готов к возвращению на поле.

По словам главного тренера португальской сборной Фернанду Сантуша, у 37-летнего футболиста выявлен гастрит.

Из-за болезни форвард пропустит товарищескую встречу с Нигерией (17 ноября, 21:45 мск).

На ЧМ-2022 португальцы стартуют 24 ноября.

В этот день они сыграют с Ганой.

Роналду в последний раз появлялся на поле 6 ноября.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию