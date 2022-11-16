Стало известно, чем заболел Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пока не готов к возвращению на поле.
По словам главного тренера португальской сборной Фернанду Сантуша, у 37-летнего футболиста выявлен гастрит.
Из-за болезни форвард пропустит товарищескую встречу с Нигерией (17 ноября, 21:45 мск).
- На ЧМ-2022 португальцы стартуют 24 ноября.
- В этот день они сыграют с Ганой.
- Роналду в последний раз появлялся на поле 6 ноября.
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Источник: A Bola