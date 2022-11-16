Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стало известно, чем заболел Роналду

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пока не готов к возвращению на поле.

    По словам главного тренера португальской сборной Фернанду Сантуша, у 37-летнего футболиста выявлен гастрит.

    Из-за болезни форвард пропустит товарищескую встречу с Нигерией (17 ноября, 21:45 мск).

    • На ЧМ-2022 португальцы стартуют 24 ноября.
    • В этот день они сыграют с Ганой.
    • Роналду в последний раз появлялся на поле 6 ноября.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «О да, заголовки будут громкими». В интервью Роналду есть слова про Месси
    Большинство игроков «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел зимой 2
    Анчелотти назвал лучшего игрока, которого видел 1
    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4405

      Snek 12 минут назад

      А стало известно чем он сегодня какал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      г.Онега 17 минут назад

      гастрит ,он же очень сильно следит за питанием,

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11