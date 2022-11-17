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    Тренер сборной Таджикистана: «Я поставил Россию в неудобную ситуацию. Мы могли и победить»

    Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт подвел итоги товарищеского матча с Россией.

    • Команды сыграли в Душанбе.
    • Итоговый счет – 0:0.

    «Мы довольны тем, как все в итоге сложилось. Хотя при определенном варианте могли бы и победить. Для нас эта ничья равносильна победе, потому что сборная России – невероятно сильная сборная.

    Возможно, вы заметили, что я в последние дни поставил Россию в неудобную ситуацию, потому что я отдал роль большого фаворита России, тем самым оставил все давление на соперника.

    Все ждали от них только победы. В итоге мы психологически были куда более раскрепощенными, чем соперник.

    Сегодня самым важным было показать России, что мы можем конкурировать с ними на одном уровне.

    При всем уважении ко всем игрокам сборной России и Валерию Карпину, эта ничья равносильна для нас победе», – сказал Шегрт.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6752

      sochi-2013 32 минуты назад

      + + +!!!!!!! ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16200

      Barmaleushka 32 минуты назад

      Это "суворовец" сегодня хотел поставить "аденчика" в неудобную "ситуацию" , но вышло наоборот )))

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