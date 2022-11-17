Тренер сборной Таджикистана: «Я поставил Россию в неудобную ситуацию. Мы могли и победить»

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт подвел итоги товарищеского матча с Россией.

Команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

«Мы довольны тем, как все в итоге сложилось. Хотя при определенном варианте могли бы и победить. Для нас эта ничья равносильна победе, потому что сборная России – невероятно сильная сборная.

Возможно, вы заметили, что я в последние дни поставил Россию в неудобную ситуацию, потому что я отдал роль большого фаворита России, тем самым оставил все давление на соперника.

Все ждали от них только победы. В итоге мы психологически были куда более раскрепощенными, чем соперник.

Сегодня самым важным было показать России, что мы можем конкурировать с ними на одном уровне.

При всем уважении ко всем игрокам сборной России и Валерию Карпину, эта ничья равносильна для нас победе», – сказал Шегрт.

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