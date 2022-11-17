Селихов, Пиняев и Садулаев – в старте сборной России на матч с Таджикистаном

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на товарищеский матч против Таджикистана.
Россия: Селихов, Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев.
Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин.
- Игра пройдет в Душанбе.
- Начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: телеграм-канал сборной России