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    Селихов, Пиняев и Садулаев – в старте сборной России на матч с Таджикистаном

    Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на товарищеский матч против Таджикистана.

    Россия: Селихов, Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев.

    Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12079

      Алексей З 7 минут назад

      Если ставишь уткина, то и Комличенко ставь.
      Друг без друга они ноль без палочки.
      Пригласил блок из Ростова , так ставь.

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      Рейтинг: +12079

      Алексей З 10 минут назад

      Составчик конечноофигеть

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