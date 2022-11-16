Семак считает, что чемпионат России стал интереснее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что чемпионат России стал зрелищнее.

«По поводу этого чемпионата — забивать стали больше. Есть клубы, которые стали более активно играть высоко, прессинговать, интенсивность вследствие этого выросла, потому что одно дело играть на половине поля, а другое — когда обе команды туда-обратно на больших скоростях. Больше моментов, забитых мячей. Не во всех, но во многих матчах это происходит. Болельщикам интересно.

На мой взгляд, многие матчи очень интересно проходят с точки зрения спортивной борьбы, на встречных курсах. Много красивых забитых мячей, многие команды показывают очень результативный футбол. Это тот футбол, который нравится болельщикам. В этом он точно стал интереснее», – сказал Семак.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.

РПЛ возобновится в марте.

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