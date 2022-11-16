Сычевой: «Три года назад не поверил бы, что попаду в сборную России»

Форвард сборной России Владимир Сычевой на пресс-конференции высказал удивление, что оказался в команде.
«Если бы мне три года назад сказали, что я буду в сборной, я бы, наверное, не поверил», – сказал игрок.
«Я тоже», – добавил главный тренер России Валерий Карпин.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
- Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.
- Завтра, 17 ноября, Россия проведет товарищеский матч против Таджикистана.
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Источник: телеграм-канал сборной России