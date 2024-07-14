В «Крыльях Советов» заявили о готовности отпустить Писарского в другой клуб

Генеральный директор «Крыльев Советов» поделился информацией о том, что форвард Владимир Писарский может покинуть клуб.
«У «Крыльев Советов» были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своeм будущем. Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Всe зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены», – заявил Андреев.
- 28-летний российский центрфорвард Владимир Писарский представляет «Крылья Советов» с 2023 года.
- В майке самарского коллектива игрок поучаствовал в 38 играх, в них он сумел записать на свой счет 7 голов и 2 ассиста.
- Самарцы обратили внимание на форварда после того, как Писарский в сезоне – 2022/2023 забил 14 голов в 15 играх за «Оренбург» Марцела Лички.
- В завершившемся розыгрыше РПЛ в активе Владимира 3 гола в 18 поединках. Трудовое соглашение центрфорварда с волжским клубом действует до лета 2026 года.
- «Крылья Советов» заняли 9-е место, набрав 41 турнирный балл.
Источник: Sport24