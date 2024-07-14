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  • В «Крыльях Советов» заявили о готовности отпустить Писарского в другой клуб

В «Крыльях Советов» заявили о готовности отпустить Писарского в другой клуб

14 июля 2024, 06:44
5

Генеральный директор «Крыльев Советов» поделился информацией о том, что форвард Владимир Писарский может покинуть клуб.

«У «Крыльев Советов» были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своeм будущем. Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Всe зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены», – заявил Андреев.

  • 28-летний российский центрфорвард Владимир Писарский представляет «Крылья Советов» с 2023 года.
  • В майке самарского коллектива игрок поучаствовал в 38 играх, в них он сумел записать на свой счет 7 голов и 2 ассиста.
  • Самарцы обратили внимание на форварда после того, как Писарский в сезоне – 2022/2023 забил 14 голов в 15 играх за «Оренбург» Марцела Лички.
  • В завершившемся розыгрыше РПЛ в активе Владимира 3 гола в 18 поединках. Трудовое соглашение центрфорварда с волжским клубом действует до лета 2026 года.
  • «Крылья Советов» заняли 9-е место, набрав 41 турнирный балл.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (5)
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Таврида
1720929537
"Самарцы обратили внимание на форварда после того, как Писарский в сезоне – 2022/2023 забил 14 голов в 15 играх за «Оренбург» Марцела Лички." Так то не Писарский забивал, а Сычевой)))
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алдан2014
1720935021
Ещё один па паспортист сдулся. Пока в клубах поменьше,то стараются. Попадают в большой клуб,на крутую зарплату,то забивают на футбол. Яркий пример последней неадекватности поведения Соболев. Пошел по стопам дзюбы,но ау Соболев не Дзюба,рядом не валялся. Артёмка боец,а Соболев самовлюблённый павлин без особых достижений и характера
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zigbert
1720939754
Куда делись его бомбардирский качества вообще не понятно. Совсем сдулся парень.
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Spartak_forv@
1720951394
Только он никому и даром не нужен!
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