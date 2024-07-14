В «Крыльях Советов» заявили о готовности отпустить Писарского в другой клуб

Генеральный директор «Крыльев Советов» поделился информацией о том, что форвард Владимир Писарский может покинуть клуб.

«У «Крыльев Советов» были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своeм будущем. Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу. Всe зависит от желания футболиста и условий, которые нам будут предложены», – заявил Андреев.