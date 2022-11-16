Пике получил 24 миллиона комиссионных за организацию Суперкубка Испании в Саудовской Аравии

Расследователи подтвердили информацию о переговорах Жерара Пике с Королевской испанской футбольной федерации по месту проведения Суперкубка Испании.

Исходя из отчета IGAE для антикоррупционной прокуратуры, футболист был связан с федерацией, несмотря на заявления об обратном.

В частности было выявлено, что глава федерации Луис Рубиалес и Саудовская Аравия пытались скрыть выплату Пике в размере 24 миллионов евро комиссионных – по 4 миллиона за каждый розыгрыш Суперкубка Испании в стране с Аравийского полуострова.

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