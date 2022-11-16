«Он не наш раб». «Оренбург» готов отпустить Личку в «Краснодар»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал новость об интересе «Краснодара» к главному тренеру команды Марцелу Личке.

«Не слышал, что «Краснодар» рассматривает Марцела Личку на пост главного тренера клуба. Отпустим ли мы его, если поступит предложение? Он не наш раб, чтобы его отпускать. Если поступит предложение, то решение будет за Марцелом», – сказал Андреев.

Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.

Команда занимает 8-е место в РПЛ.

На выходных клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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