В Душанбе предупредили об опасности газона на матче Таджикистан – Россия

Директор Центрального стадиона в Душанбе Ширинджон Валиев перед товарищеским матчем Таджикистан – Россия поговорил о состоянии газона.

– Думаю, что стадион будет заполнен. Но пока я не знаю, сколько билетов продано. Люди идут. Давно у нас не было такого футбола. Ранее был матч со сборной Японии, плюс игра Азиатской лиги чемпионов. Но такого большого футбола, тем более, с Россией у нас не было никогда, – сказал Валиев.

– Насколько стадион безопасен и комфортен для болельщиков?

– С уверенностью могу сказать, что всe будет нормально. Гарантирую 100%, что всe пройдeт без каких‑либо происшествий.

– Поле одного из самых первых поколений?

– Поле четвертого поколения. Оно сделано в Турции. На мой взгляд, выглядит нормально. На этом стадионе наша команда проводит все домашние матчи. Но футболисты говорят, что травмоопасное.

Матч в Душанбе состоится завтра, 17 ноября.

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