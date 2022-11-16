«Мать – из Нигерии, отец – из Камеруна». Фанаты Аргентины оскорбили игроков Франции на расовой почве

Телеканал TyC Sports вывел в эфир беседу с болельщиками сборной Аргентины, которые уже прибыли в Катар на чемпионат мира. Группа аргентинцев оскорбила сборную Франции.

«Они играют за Францию, но они все из Анголы! Их мать – из Нигерии, отец – из Камеруна, но по документам они французы!» – на распев заявили аргентинцы.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

Впервые турнир примет Ближний Восток.

Франция на прошлом ЧМ выбила Аргентину в 1/4 финала.

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