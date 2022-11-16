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    «Мать – из Нигерии, отец – из Камеруна». Фанаты Аргентины оскорбили игроков Франции на расовой почве

    Телеканал TyC Sports вывел в эфир беседу с болельщиками сборной Аргентины, которые уже прибыли в Катар на чемпионат мира. Группа аргентинцев оскорбила сборную Франции.

    «Они играют за Францию, но они все из Анголы! Их мать – из Нигерии, отец – из Камеруна, но по документам они французы!» – на распев заявили аргентинцы.

    • Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.
    • Впервые турнир примет Ближний Восток.
    • Франция на прошлом ЧМ выбила Аргентину в 1/4 финала.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16435

      Fusballer 12 минут назад

      Завидуют , что те чемпионы мира, а их кумир Месси - нет)))

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      Рейтинг: +127

      dragoff 15 минут назад

      Так и есть, не поспорить. Рабство отменили, а рабы остались... Только теперь их нельзя так называть и теперь "рабовладельцы" от них зависят))) Кривая ухмылка судьбы

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