Белоус: «Слуцкий сам добился, чтобы судьи ошибались не в его пользу»

Бывший генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал отношения экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с арбитрами.

«Слуцкий зарекомендовал себя вдумчивым авторитетным тренером. Но в последнее время можно было видеть ролики, где из его уст мат‑перемат и оскорбления судей. Вот он добился того, что арбитры часто ошибались не в его пользу. Судьи – закрытое клановое сообщество, которое отстаивает честь своего мундира», – сказал Белоус.

Слуцкий и Белоус вместе работали в «Москве».

Тренер накануне покинул «Рубин».

Со Слуцким «Рубин» вылетел из РПЛ.

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