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    Роналду – о ЧМ-2022: «Португалия здесь для того, чтобы победить»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

    «Состав Португалии на этот чемпионат мира – отличное сочетание опытных игроков и молодых восходящих звезд. Надеюсь, мы сможем показать миру, на что способна сборная Португалии на самом высоком уровне.

    Мы здесь для того, чтобы победить», – сказал Роналду.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
    • Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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    Источник: Associated Press

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