Роналду – о ЧМ-2022: «Португалия здесь для того, чтобы победить»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«Состав Португалии на этот чемпионат мира – отличное сочетание опытных игроков и молодых восходящих звезд. Надеюсь, мы сможем показать миру, на что способна сборная Португалии на самом высоком уровне.

Мы здесь для того, чтобы победить», – сказал Роналду.

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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