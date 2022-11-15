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    Роднина – о словах Карпина про депутатов: «Наверное, задела за больное»

    Депутат Госдумы и экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о завышенных ожиданиях от депутатов.

    Таким образом тренер «Ростова» отреагировал на призыв Родниной закрывать футбольные клубы в России.

    «Я, как любой гражданин нашей страны, имею право на свое мнение и высказывание. Это же относится к господину Карпину. Критика в мою сторону? Наверное, задела за больное», – сказала Роднина.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2310

      fakeid 27 минут назад

      роднина, терюшков, терешкова заодно, губерниев, мостовой, бывшее судейское рыло федотов - неполный перечень ****, крайне желаю отправиться им всем в *****

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      Рейтинг: +5432

      Enter2006 32 минуты назад

      Почему все, кто идут в ГосДуру, моментально тупеют? Это ужас.

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      Рейтинг: +16426

      Fusballer > Enter2006 31 минуту назад

      Похоже, что их таких уже берут.

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      Рейтинг: +1086

      Александр52 34 минуты назад

      А Роднина права, то, как организован наш футбол, это сплошная халява, можешь не играть , а стоять на поле как Месси, и тебе всё равно заплатят из бюджета госпредприятий. Футбол должен перейти на самоокупаемость, пусть не будет бразильцев, но наши начнут по настоящему бегать.

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      Рейтинг: +17762

      житель СПб 55 минут назад

      Яркий пример, как когда то великая спортсменка опустила себя до сверх низкого уровня...

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