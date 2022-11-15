Роднина – о словах Карпина про депутатов: «Наверное, задела за больное»

Депутат Госдумы и экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о завышенных ожиданиях от депутатов.

Таким образом тренер «Ростова» отреагировал на призыв Родниной закрывать футбольные клубы в России.

«Я, как любой гражданин нашей страны, имею право на свое мнение и высказывание. Это же относится к господину Карпину. Критика в мою сторону? Наверное, задела за больное», – сказала Роднина.

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