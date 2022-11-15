«Рубин» объявил имя и.о. главного тренера после ухода Слуцкого

Стало известно, кто будет тренировать «Рубин» в оставшихся матчах первой части сезона Первой лиги.

«Юрий Уткульбаев назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Рубина».

Оставшиеся до зимней паузы два матча Первой лиги против «Уфы» (20 ноября) и «Нефтехимика» (27 ноября) наша команда проведет под его руководством», – сообщает пресс-служба «Рубина».

Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» 15 ноября.

Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.

«Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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