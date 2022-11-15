На ЧМ-2022 будет 2 игрока из РПЛ. Меньше – только из трех лиг

Стали известны все заявки команд на чемпионат мира-2022. Из РПЛ будет два футболиста: Деян Ловрен («Зенит», сборная Хорватии) и Муми Нгамале («Динамо», сборная Камеруна).

Меньше футболистов (по одному) будет только из трех лиг:

чемпионат Колумбии (Хуан Пабло Варгас, «Мильонариос», сборная Коста-Рики);

чемпионат Венгрии (Эсса Лайдуни, «Ференцварош», сборная Туниса);

чемпионат ОАЭ (Ахмад Нуроллахи, «Шабаб», сборная Ирана).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

ЧМ-2022: заявки команд, составы