На ЧМ-2022 будет 2 игрока из РПЛ. Меньше – только из трех лиг

Стали известны все заявки команд на чемпионат мира-2022. Из РПЛ будет два футболиста: Деян Ловрен («Зенит», сборная Хорватии) и Муми Нгамале («Динамо», сборная Камеруна).
Меньше футболистов (по одному) будет только из трех лиг:
- чемпионат Колумбии (Хуан Пабло Варгас, «Мильонариос», сборная Коста-Рики);
- чемпионат Венгрии (Эсса Лайдуни, «Ференцварош», сборная Туниса);
- чемпионат ОАЭ (Ахмад Нуроллахи, «Шабаб», сборная Ирана).
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ЧМ-2022: заявки команд, составы
Источник: Бомбардир.ру