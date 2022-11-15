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    На ЧМ-2022 будет 2 игрока из РПЛ. Меньше – только из трех лиг

    Стали известны все заявки команд на чемпионат мира-2022. Из РПЛ будет два футболиста: Деян Ловрен («Зенит», сборная Хорватии) и Муми Нгамале («Динамо», сборная Камеруна).

    Меньше футболистов (по одному) будет только из трех лиг:

    • чемпионат Колумбии (Хуан Пабло Варгас, «Мильонариос», сборная Коста-Рики);
    • чемпионат Венгрии (Эсса Лайдуни, «Ференцварош», сборная Туниса);
    • чемпионат ОАЭ (Ахмад Нуроллахи, «Шабаб», сборная Ирана).

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    ЧМ-2022: заявки команд, составы

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    Источник: Бомбардир.ру

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